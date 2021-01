L’offerta dell’Atletico per Milik si potrebbe definire “ridicola”

Con le italiane sullo sfondo ma distanti, più attratte dall’idea, nel caso, di provarci a zero a giugno, per Milik c’è l’estero.

L’Atletico Madrid è tornato alla carica dopo l’addio di Diego Costa, ma l’offerta degli spagnoli è ritenuta bassa, 5-6 milioni non sono sufficienti, De Laurentiis ne chiede di più. Per questo da Madrid stanno valutando altre opzioni. Per Milik, nel frattempo, s’è fatto avanti l’Olympique Marsiglia: la proposta sarebbe più alta, vicina ai 10 milioni, comunque lontana (ma non troppo) dalla cifra richiesta dal Napoli.

