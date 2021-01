L’Asl Torino: “Milan-Juventus? Non è previsto il rinvio, ma in caso di peggioramento…”

I due casi di positività in casa Juventus di Alex Sandro e Cuadrado stanno creando apprensione in casa bianconera, in vista della sfida di domani a Milano contro il Milan. L’Asl di Torino aggiorna sulla vicenda: «La Juventus ci ha avvisati della positività al coronavirus di due giocatori. Per uno, la segnalazione è avvenuta lunedì 4 gennaio, e per il secondo martedì 5. In questo momento non abbiamo elementi per dire che c’è un focolaio all’interno della squadra, perché sappiamo come è avvenuto il contagio per i due calciatori e perché tutti gli altri compagni sono negativi».

Fonte: ilnapolista.it