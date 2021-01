Lampard al Chelsea traballa: si riparla di Max Allegri

Il futuro di Lampard al Chelsea non è del tutto tranquillo. Ha vinto una sola partita delle ultime sei ed è attualmente nono in classifica. Si dice che il club abbia già una lista di possibili “sostituti”. Thomas Tuchel, Brendan Rodgers, Ralph Hasenhuttl, ma soprattutto Massimiliano Allegri. Quello dell’ ex tecnico bianconero è un nome che viene fuori ogni volta che una big del calcio europeo è in procinto di cambiar tecnico. In Inghilterra, secondo The Indipendent sono proprio Allegri e Tuichel, appena sostituito da Pochettino al PSG ad essere in pole.