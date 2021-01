La rivelazione è Zaccagni: anche il Napoli fa la sua offerta

E’ senza dubbio una delle sorprese più belle di questa stagione. Mattia Zaccagni, autore di una splendida rete in rovesciata nella scorsa giornata di campionato, piace, piace molto e piace a tanti. Il centrocampista del Verona ha attirato su di sè molti occhi. Il Milan sembra essere in pole, ma anche il Napoli ha fatto la sua offerta. Su Tuttosport si legge: “Il Milan ha messo gli occhi su una delle rivelazioni delle ultime due stagioni di Serie A, Mattia Zaccagni del Verona. In questi giorni i veneti hanno ricevuto un’offerta di 10 milioni più bonus dal Napoli, club con cui ci sono eccellenti rapporti di mercato, ama la volontà del Presidente Settiè di non vendere oggi e aspettare l’estate, sperando magari in un’asta. Il Milan ha manifestato il suo interesse, anche con l’entourage del giocatore. Proprio il gradimento di Zaccagni potrebbe fare la differenza”.