Koulibaly ancora spettatore per un po’: si sceglie la prudenza

Ha guardato la gara con il Cagliari dal divano di casa, Kalidou Koulibaly. I social lo testimoniano. Probabilmente gli toccherà farlo ancora qualche volta, perchè, stando a quanto si legge oggi sulle colonne de Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli non ha alcuna intenzione di rischiarlo. Il centrale senegalese è alle prese con i postumi della distrazione di primo grado del retto femorale sinistro rimediata nella gara dell’ Olimpico contro la Lazio, lo scorso 20 dicembre. Le condizioni fisiche del difensore azzurro sono in netto miglioramento, ma la parola d’ordine sarà prudenza. Spettatore ancora per un paio di partite, dunque. Koulibaly non ci sarà domani sera contro lo Spezia, né contro l’Udinese. L’obiettivo è quello di riportare in campo il numero 26 partenopeo nella gara di Coppa Italia contro l’Empoli, fissata per il 13 gennaio.