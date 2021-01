Inter – Infortunio Lukaku, nessuna lesione per il belga

Nella gara contro il Crotone, Romelu Lukaku aveva abbandonato il campo per un problema muscolare. L’attaccante dell’ Inter si è sottoposto agli esami strumentali del caso e, stando a quanto riferito da Sky, i nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Non si evidenziano lesioni. Il belga potrebbe partire per Genova nonostante il suo lavoro di recupero di oggi. Difficile comunque capire, al momento, se il club vorrà risparmiarlo totalmente in vista della trasferta di Roma contro i giallorossi di domenica prossima. Per la sua sostituzione al momento Perisic sembra essere in vantaggio su Sanchez.