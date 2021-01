Giordano, giornalista: “Per la prossima partita immagino 3-4 cambi”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonio Giordano, giornalista, ecco le sue parole: “Servono conferme in tanti ambiti per il Napoli. L’altro giorno il City, che veniva da un periodaccio, è andato a Londra e ha vinto in scioltezza contro il Chelsea. Il Napoli ha ritrovato qualcosa a Cagliari ma ora deve dare continuità. Contratto Gattuso? C’è tempo per limare i dettagli di stampo contrattualistico. Non credo sia una preoccupazione per lui o per De Laurentiis. Il calcio ora può anche evitare di andar di fretta. Meret? Lo ritengo ancora all’interno di un grande equivoco che andrebbe risolto. Non è colpa di nessuno se hai due grandi portieri. Per la prossima partita immagino 3-4 cambi“.