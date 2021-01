(Formazioni) Napoli-Spezia, conferma per l’attacco di Cagliari. Liguri in emergenza

Domani allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà lo Spezia, nel più classico dei testa-coda di campionato. Per Gattuso probabile qualche cambio, ma non stravolgimento di formazione, con Hysaj a sinistra, mentre a centrocampo non è da escludere l’impiego di Demme. L’attacco sarà lo stesso di Cagliari, visto che ha dato ottimi risultati. I liguri invece saranno in emergenza tra infortuni, squalifiche e il Covid-19. Tutto sulle spalle di Nzola e sull’esterno con Gyasi e Fares.

Fonte: CdS