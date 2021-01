Fares sulla “donazione”: “Volevo che restasse anonima, senza clamore”

Il video del rider aggredito e derubato dello scooter a Napoli ha fatto in pochissimo il giro del web. Così come la raccolta fondi s ulla piattaforma GoFundMe dove sono stati raggiunti 11.000 euro in tre ore. Le immagini hanno raggiunto anche Fares, giocatore della Lazio. «Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio», ha raccontato l’esterno ai microfoni di sslazio.it. «La vicenda mi ha particolarmente colpito e ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà». A Fares sono arrivati i complimenti del mondo social, dei tifosi della Lazio e di tanti napoletani: «Vogliamo ringraziare pubblicamente Mohamed Fares, difensore della Lazio… Napoli ti renderà un applauso appena sarà possibile».