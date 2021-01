ESCLUSIVA – V. Pisacane (ag. Fifa): “Cioffi? E’ un fiore nel deserto e Insigne me ne parla molto bene”

Il Napoli ha iniziato alla grande il 2021 con il successo di Cagliari per 1-4, ma già pensa alla sfida di domani contro lo Spezia. Nel frattempo è iniziato il calciomercato e si pensa a rinforzare le rose delle varie squadre. Anche gli agenti Fifa sono al lavoro, come ad esempio Vincenzo Pisacane intervistato da ilnapolionline.com sul futuro dei suoi assistiti.

Ti vorrei chiedere di Lorenzo Insigne, da allenatori importanti come Gattuso e Roberto Mancini quanto sono importanti per la sua definitiva consacrazione? “In questi anni Lorenzo ha avuto ottimi rapporti con tutti gli allenatori, anche precedenti come Maurizio Sarri. Con il c.t. Mancini lo stesso, ma con Gennaro (Gattuso), si è creata un alchimia particolare e i risultati sul campo si stanno vedendo”.

Quando Osimhen tornerà ad allenarsi, scontata la questione tamponi, quanto sarà importante l’apporto di Insigne come capitano in questo momento delicato del nigeriano? “Che Osimhen abbia sbagliato, commesso una leggerezza, è evidente, anche il ragazzo se ne reso conto. Purtroppo questo processo mediatico mi è sembrato eccessivo, ma purtroppo sappiamo come la pensa una parte della stampa napoletana. Io credo che Lorenzo sarà importante per ridargli la giusta carica, così come il resto della squadra che saprà trovare il modo per rimetterlo in carreggiata”.

Ho visto ieri in serie la partita di Luca Palmiero nella sfida del Chievo contro la Cremonese. Si può ormai considerare un tuttocampista? “Ormai Luca si sta affermando in maniera definitiva nel calcio professionistico. Lui in passato ha giocato in un centrocampo a 3, quest’anno invece è uno dei due della mediana. All’inizio ero scettico sul nuovo ruolo che il mister gli ha dato, ma con il tempo sono stato smentito e le prestazioni di Palmiero sono sempre più convincenti. Il Chievo è un mix di giovani e di calciatori di esperienza e sono certo che saprà recitare un ruolo importante nel campionato cadetto”.

Sul futuro di Nikita Contini resterà fino a fine stagione, oppure sarà ceduto in prestito già in questa sessione di mercato? “Per Nikita ancora non abbiamo parlato con la società sul suo futuro. Mi auguro che possa giocare titolare contro l’Empoli in Coppa Italia, visto l’enorme impegno ce ci mette durante gli allenamenti. Se così non fosse, parleremo con il club per decidere sul da farsi”.

Ti volevo chiedere di Antonio Cioffi, convocato per la gara di Cagliari. Un altro riconoscimento per il lavoro di Gianluca Grava? “Antonio Cioffi è il classico fiore nel deserto, è un ragazzo che conosco molto bene, ha grandi qualità ed ha ampi margini di crescita. Come tutti sanno Gianluca Grava sta facendo in questi anni le nozze con i fichi secchi, perché io credo che si possa fare di più per il settore giovanile. Comunque Cioffi è un classe 2002 esterno d’attacco e sono felice di questa convocazione per la gara di Cagliari e Lorenzo Insigne me ne parla davvero molto bene”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

