Dopo Saponara, lo Spezia punta Malcuit: se ne parlerà domani?

Lo Spezia, squadra neo promossa in Serie A e prossima avversaria del Napoli al Maradona, sta provando a rinforzare la sua rosa. Dopo essersi assicurata Saponara sulla trequarti, sta pensando alle fasce laterali. A tale scopo starebbe pensando al difensore azzurro, Kevin Malcuit. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, il giocatore, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per diversi mesi, oggi è poco utilizzato da Gattuso e dei contatti ci sarebbero stati, ma il prezzo scoraggia i liguri. Chissà che l’appuntamento di domani tra il Napoli e lo Spezia non possa servire anche a parlare di mercato.