Conferenza stampa Vincenzo Italiano (all. Spezia): “A Napoli venderemo cara la pelle”

Domani allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, lo Spezia cercherà di ottenere punti sul campo del Napoli. Oggi in conferenza stampa le parole del tecnico dei liguri Vincenzo Italiano. “Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega anche Saponara che pensiamo possa darci personalità e imprevedibilità, quello che a volte ci sta mancando; il ragazzo è molto motivato, la prima impressione è stata davvero positiva, quindi siamo convinti che possa darci una grossa mano. Sappiamo che la gara di domani sarà difficile, abbiamo preparato la sfida praticamente in un solo giorno e quindi non sarà certo semplice, ma in ogni caso noi dovremo andare a battagliare su tutti i campi e lo faremo anche a Napoli. Penso che le prestazioni continuino ad essere convincenti, ma se i risultati non stanno arrivando significa che occorre qualcosa in più, quel pizzico di convinzione e consapevolezza che ultimamente ci sta mancando. C’è rammarico perché la squadra esce dal campo sempre a testa alta, però ad oggi la cosa che conta è provare ad invertire il nostro trend di risultati; domani son convinto che i ragazzi faranno di tutto per tornare da Napoli con qualche punto in tasca”.

Fonte: acspezia.com