Caputi: “Osimhen, ritengo fondamentale per il rush finale”

Massimo Caputi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.

“La partita tra Milan e Juve è più importante per il Milan che per la Juve. Se il Milan vincesse, aumenterebbe ancora di più le sue ambizioni di essere leader. E’ una sfida che può segnare il campionato di entrambe le squadre. Sarà importante anche Juventus-Napoli, che si giocherà più avanti.

Osimhen? Quando sei un professionista i comportamenti sono importantissimi. Non è una questione di essere giovani o meno. Credo che per Osimhen sia peggiore il faccia a faccia con Gattuso che la multa.

Essendo molto giovane e alla sua prima esperienza in Italia, non può pensare di arrivare e spaccare il mondo. Ciò non toglie che la crescita del Napoli passa per il giocatore.

Considerando gli scontri diretti e il calendario del Napoli, avremo un quadro diverso della classifica e rivaluteremo o confermeremo l’andamento del Napoli e quello di Osimhen, che ritengo fondamentale per il rush finale”

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli