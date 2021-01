CALCIO FEMMINILE – Elisa Bartoli (a.s. Roma): “Contro la Juventus servirà la giusta rabbia”

Domani alle ore 12,00 si giocherà la partita di semifinale di Supercoppa italiana tra l’A.s. Roma e la Juventus, partita come sempre incerta nei pronostici. Ai microfoni di Sky Sport 24 le parole del capitano delle giallorosse Elisa Bartoli. “Noi speriamo in una rinascita nel 2021 ritrovando i risultati. Il gioco c’è ma dobbiamo prendere consapevolezza, perché vincere aiuta a vincere e questo ci sta mancando un po’ in questo periodo. Dovremo essere cattive e convinte con la voglia di prenderci questo trofeo. È ora di dimostrare che la Roma può esserci, perché se vediamo i dati e il modo di giocare ci siamo, ma manca quel dettaglio in più che può fare davvero la differenza. Spesso ci manca la cattiveria, la fame che ti fa chiudere prima le partite, siamo poco ciniche, invece dobbiamo essere sempre concentrate per i novanta minuti ed essere più cattive sotto porta”.

Fonte: asroma.com