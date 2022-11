Caiazza(giornalista): “Il Napoli dovrà approcciare bene la gara contro lo Spezia. Milik? Penso che ci sia la Juventus”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Caiazza, giornalista.

“Rispetto agli anni scorsi il Napoli ha cambiato tendenza contro le piccole. Questo però non deve far adagiare: sappiamo che se il Napoli non approccia bene rischia, l’ha fatto anche a Cagliari e Gattuso si è giustamente arrabbiato. Bisogna capire poi la differenza di prestazioni del Napoli tra le partite. Milik? Non so che abbia in testa il calciatore, credo che il Napoli si sia sempre comportato bene in questi anni. Io ho una mia idea: credo che dietro ci sia la Juventus. Lui avrebbe fatto carte false per andare lì, poi non ci sono stati i presupposti. Non capisco come un calciatore possa stare fermo un anno pur di andare in una squadra che non solo ti ha rifiutato ma che nemmeno ti garanterebbe il posto da titolare. Non so da chi sia consigliato il ragazzo”.