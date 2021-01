Zielu stellare, Fabian e Baka ok; ecco i voti al centrocampo de il Mattino!

Nelcentrocampo di ieri,il Cagliari è stato distrutto da un sologiocatore, Piotr Zielinski, con una prestazione stellare. Bene anche gli Fabian e Bakayoko, ecco i voti de il Mattino:

6 FABIAN RUIZ

Qualche appoggio errato in avvio, Gattuso gli chiede meno nella prima costruzione e più qualità nella seconda parte di campo. Operazione che fa salire il suo rendimento, ma non riesce ad incidere nonostante là nel mezzo Pereiro e Marin non sono affatto insidiosi.

6.5 BAKAYOKO

Fa tutto quello che gli chiede Ringhio. Bravo a fare lo schermo nel 4-1-4-1 quando il Napoli ripiega, fa il primo play quando il Napoli gioca 4-2-3-1. Stringe bene il campo a Joao Pedro ed annulla le discese di Nandez per quasi tutto il match. Sotto il profilo tattico, una delle chiavi del match.

8 ZIELINSKI

Gara da incorniciare. Sempre con la testa nel match, non stacca un attimo nell’esser un pericolo costante per il Cagliari. Marin lo insegue sempre senza successo, di una qualità superiore nella raffinatezza e nel cinismo i due gioielli che spingono il Napoli alla vittoria in Sardegna.