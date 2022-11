Zielu: sia Gattuso tecnicamente, che la società con un contratto blindatissimo, hanno investito sul polacco

Gattuso ha investito su di lui: non è un caso che il Napoli giochi con la sottopunta anche in assenza di Mertens, il trequartista originale: proprio per la sua capacità di inventare e di offrire qualità che Ringhio non ha modificato il piano tattico. In realtà, Zielu era l’uomo chiave per il ritorno al 4-3-3 che per molti è il suo pane quotidiano. Ma invece il polacco ieri con il Cagliari ha dimostrato che è solo una questione di testa quando si ha la fortuna, la sua fortuna, di avere i piedi buoni. Ed è vero anche che il Napoli sa di avere un gioiello: non a caso, al momento del rinnovo, ha piazzato una clausola rescissoria di oltre 100 milioni di euro. Blindandolo. E di fatto rendendolo uno dei perni del Napoli di oggi e di domani. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione