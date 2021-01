Zielinski è l’uomo in più: con le perle la risolve Piotr il “freddo”

Ha il viso da ragazzino, Piotr Zielinski. L’uomo in più del Napoli che di questi tempi ha ben tre uomini in meno (Osimhen, Mertens e Koulibaly). È stato decisivo due volte. Non semplice, per un calciatore che spesso è venuto meno proprio a due passi dalla porta. Quando è apparso poco glaciale. Meglio di così il 2021 non poteva iniziare per Piotr il freddo. È alla seconda doppietta della carriera. Due gesti risolutivi, due perle. Non proprio cose normali per lui. Una tipologia di centrocampista-bomber alla Hamsik che il Napoli negli ultimi tempi aveva smarrito, e invece riecco l’uomo che sa, che fa, che cambia i destini.



Il Mattino