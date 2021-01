Vincenzo Italiano (all. Spezia): “A Napoli voglio una prova di carattere”

Ieri lo Spezia perde di misura in casa, la seconda di fila, dopo il Genoa adesso contro l’Hellas Verona. Mercoledì alle ore 18,00 trasferta sul campo del Napoli. A fine gara le parole del tecnico dei liguri Vincenzo Italiano. “Contro l’Hellas Verona la prestazione c’è stata, come sempre, ma anche oggi lasciamo punti per strada. Dobbiamo avere più grinta per ottenere il massimo, ma sappiamo che questo è il campionato che dobbiamo fare. Adesso ci prepariamo per la gara di Napoli, sappiamo che sarà durissima, ma voglio vedere una prova di carattere, cercando di non essere ingenui, altrimenti anche nelle prossime gare avremo da recriminare”.

Fonte: acspezia.com