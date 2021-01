Victor Osimhen: ecco quando lo rivedremo in campo

Victor Osimhen è a casa. In buone condizioni. E’ asintomatico. Quando sarà guarito dal contagio, ci si focalizzerà sul suo recupero. Ha svolto attività riabilitative per due settimane. Presso il centro Move to Cure di Anversa. Gestito dall’ex fisioterapista della nazionale belga, Lieven Maesschalck. Quindi si sottoporrà alle visite di controllo del dottore Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro. La situazione sembra migliorata. Ora si attende che scompaiano completamente i fastidi al braccio. Per poter tornare ad allenarsi in gruppo. E partecipare alle partitine. Con i relativi contrasti. Adesso c’è stato il contagio della Sarscov2. Per Osimhen, indisponibile da quasi due mesi, non è iniziato bene il nuovo anno. Il suo ritorno è molto atteso. Ed è giudicato molto importante per il Napoli. In particolare, quando la squadra si schiera con il 4-2-3-1. Anche per il Mister Gattuso, la sua presenza potrebbe essere fondamentale.

Fonte: Il Mattino