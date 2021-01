Victor Osimhen: “Ammetto di aver sbagliato, chiedo scusa a tutti”

Nella “giovane” vita di Victor Osimhen si commettono gli errori, sono i classici peccati di gioventù, l’importante è sapere di aver sbagliato e fare il classico mea culpa. La punta nigeriana, ieri su Instagram, ha ammesso di aver sbagliato. “Chiedo scusa, mi dispiace per quanto accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì vivono i miei affetti compresi i miei fratelli. In quel momento non avevo capito la gravità della situazione. Chiedo scusa a tifosi, società, squadra e a mister Gattuso”. Il club azzurro comunque gli comminerà una multa, per dare l’esempio a tutta la squadra, però il gesto dell’ex Lille è emblematico. Ha “solo” 22 anni e certi errori ci possono stare, sono i classici peccati di gioventù.

Fonte: Corriere dello Sport