UFFICIALE – Martina Rosucci rinnova con la Juventus fino al 2022

Cresciuta con la Juve nel cuore, Martina ha coronato il suo sogno di indossare la maglia bianconera nel 2017, anno di fondazione delle Juventus Women. Da quell’estate, è cominciata un’avventura meravigliosa, in cui lei ha lasciato più volte il segno. Fin da subito. È stato suo, infatti, il primo gol delle bianconere, in un derby di Coppa Italia. Le bastarono tre minuti di gioco per esultare per la prima volta da giocatrice della Juventus.