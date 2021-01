Da poco è uscito il report del giudice sportivo in cui ci sono due giocatori dello Spezia che salteranno la gara contro il Napoli in programma il 6 Gennaio alle ore 18:00. I giocatori in questione sono Chabot, espulso nell’ultima partita contro l’Hellas Verona per somma di ammonizioni ed Estevez che ha ricevuto il giallo sempre nella medesima partita, facendo scattare la diffida. Insomma due assenze importanti per lo Spezia che si aggiungono a quella di Galabinov, che dovrebbe rientrare a breve.