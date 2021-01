Premier League – Ings ferma il Liverpool: Reds ko 1-0 a Southampton

Colpo di scena nel monday night in Premier League! Comincia malissimo il 2021 per il Liverpool, che perde 1-0 a Southampton nel posticipo della 17a giornata. La squadra di Klopp cade al St.Mary’s Stadium con la rete dell’ex Ings dopo soli 2 minuti, che regala una notte magica ai Saints, che agganciano Tottenham e Manchester City al 4° posto in classifica. Sorride anche il Manchester United, che grazie alla sconfitta del Liverpool lo aggancia in testa alla classifica a pari punti