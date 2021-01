Positivo l’ingresso di Rrahmani; ecco i voti per la panchina de il mattino!

I cambi hanno influito poco, anche perchè son venuti tardivi, nonostante ciò, c’è da sottolineare l’esordio di Rrhamani, che in 5 minuti ha fatto diversi passaggi e non ha perso un pallone; ecco i voti de il Mattino:

6 ELMAS

Chiaro, vederlo alle spalle di Lozano prima punta non significa tanto: è ancora alla ricerca della sua identità perduta con il coronavirus. In campo aperto non riesce mai a farsi pericoloso ma come trequartista riesce in ogni caso a gestire con ordine i pochi palloni che gli capitano tra i piedi. E si impegna nei recuperi.

6 POLITANO

Si beve Ceppitelli e ha pure lui l’occasione per andare a segno ma Cragno dice no. Era forse meglio un po’ di altruismo. Si piazza sull’out di destra e continua a sostenere la spinta offensiva anche nei pochi minuti in cui viene gettato nella mischia. Con il Cagliari in dieci è ormai davvero come sparare sulla Croce Rossa.

sv GHOULAM

Anche se solo per una manciata di inutili minuti (peraltro l’arbitro non dà neppure un secondo di recupero) Gattuso decide di gettarlo nella mischia. Così, giusto per fargli timbrare il cartellino. Nel 4-3-1-1 con cui il Cagliari affronta il finale in dieci, l’esterno algerino avrebbe potuto essere agevolato dagli spazi.

sv LOBOTKA

Tre minuti al posto di Bakayoko, nulla ha fatto per mettersi in mostra e nulla c’era da fare per poterlo fare. Troverà lo spazio per far capire in che condizione è nella gara di Coppa Italia con l’Empoli, perché l’impressione è che continuerà a recitare la parte del rincalzo in questo campionato.

sv RRAHMANI

In effetti inizia a esserci un po’ di curiosità attorno a questo ragazzo che si prepara, tra sette giorni, al suo esordio dal primo minuto. Ha fatto un percorso evolutivo verso la linea a 4 di Gattuso dopo l’esperienza con Juric. Ha messo anche lui alle spalle il coronavirus e sotto il profilo fisico sembra davvero in buona forma.