Mertens e Kalidou dinanzi alla tv: ci si allena e si tifa

Dries Mertens e Kalidou Koulibaly. La speranza è esserci per la sfida in Supercoppa contro la Juventus- Si dà da il belga, che le vacanze di Natale se le è godute soltanto a metà, in famiglia.L’azzurro è in Belgio ormai da due settimane e negli ultimi giorni è tornato anche a farsi vedere dai tifosi: sui social i suoi allenamenti, gli auguri ai napoletani a Capodanno e gli esercizi, ieri domenica, con Kat. «Quando gli hai promesso di svegliarti la domenica mattina per allenarti con lui» scrive divertita su Instagram la moglie dell’azzurro che lo ritrae sui social durante la sua sessione di lavoro sulle caviglie. Anche Kalidou Koulibaly, che come Mertens sarà valutato nelle prossime ore, si è goduto una delle poche domeniche familiari della sua vita calcistica. I piccoli Seni e Nessa a vestire l’immancabile azzurra numero 26 e a tifare Napoli solo alla tv: «Una domenica come piace a noi»