Maifredi (ex Juventus): ”Gattuso è una sorpresa, sta facendo un gran lavoro. Insigne ha maggior consapevolezza, è il miglior esterno della Serie A”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Gigi Maifredi, ex allenatore della Juventus: “Van Basten ha detto che Sacchi si è arrogato meriti non suoi? Questo sta a voi deciderlo. Vi dico che il Milan ha giocato nella maniera che voleva Berlusconi. È stato Berlusconi ad obbligarlo a giocare come me e Zeman. Berlusconi allenatore? Ha dato l’input di giocare in una certa maniera. Sacchi poi ha fatto giocare una squadra di campioni. Io amavo il calcio in una certa maniera, l’olandese ovviamente. L’Ajax di Cruijff è stata una squadra rivoluzionaria con uno dei calciatori più forti mai esistiti. De Zerbi subisce troppi gol? Vero, però quando hai una squadra portata ad attaccare è normale che lasci qualcosa di scoperto. Conosco Roberto e credo che andando avanti capirà che una buona difesa ha i suoi lati positivi. Migliorerà sicuramente, la sua strada è luminosa. Graziani dice che La Ferrari è data a un neo-patentato? Ciccio non ha detto una cosa inesatta. Bisogna capire il pensiero della società. Klopp e Guardiola? Sono entrambi bravi. Mourinho? Solo un personaggio mediatico. Io amavo Guardiola. Klopp mi sta piacendo molto. Sta facendo il gioco che piaceva a me, con le verticalizzazioni in velocità. Guardiola fa un grande fraseggio e abbandonando il tiki taka, però il suo Barcellona era un bel vedere così come il Liverpool di oggi. Gattuso? È la sorpresa. Non gli davo mille lire e, invece, è uno che ama il suo lavoro. Si è calato nel suo lavoro di allenatore, dimenticando di essere stato un grandissimo giocatore. Ha fatto la sua gavetta e ora sta facendo bene. Dopo tre partite non andate buone, ha fatto una grandissima prestazione a Cagliari, dove non è mai facile. Ho visto che si è mostrato insoddisfatto, perché questa è una squadra che crea tanto, ma segna poco. Insigne e Lozano i migliori esterni della serie A? Insigne sì, Lozano ha ancora molta strada. Insigne ora ha la capacità di sapere di valere che gli dà una personalità incredibile. Insigne ha passato momenti in cui non andava d’accordo con il pubblico, ma è napoletano e i napoletani hanno qualcosa in più. Milan-Juventus? Per me la Juventus Ogni volta che guardo la Juve mi lascia l’amaro in bocca, ma non è una squadra completa. Quando c’era Allegri dava la sensazione di portare a casa il risultato anche quando non giocava bene”.

