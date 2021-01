L’agente di Rrahamani a Radio Marte: “Mister Gattuso crede molto nel ragazzo”

Nel finale della sfida di Cagliari ieri c’è stato il debutto in stagione del difensore ex Hellas Verona Amir Rrahamani con la maglia del Napoli. A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto l’agente del calciatore kosovaro. “Sono felice per Amir, non ho mai avuto dubbi sulla sua qualità. Starà a lungo a Napoli, crediamo in Gattuso e nel progetto del club. Ci vuole un po’ di pazienza ma andrà tutto bene, io credo molto nel mio giocatore”.

La Redazione