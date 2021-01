Insigne da “record”. Dedica il gol alla moglie

Lorenzo Insigne prosegue nel suo percorso di entrare nella storia, con la rete su rigore al Cagliari arriva a quota 96 e raggiunge Careca nella classifica dei bomber. La dedica è speciale: “Questo gol è per mia moglie Jenny, ieri era il suo onomastico e perciò è tutto per te. Abbiamo iniziato il 2021 con un successo importante. Avanti così. Sappiamo che possiamo fare di più, dobbiamo lavorare per correggere certi errori e mercoledì abbiamo una partita difficile. La Supercoppa? Abbiamo ancora un paio di partite da giocare, per toglierci tante soddisfazioni”. Il capitano quindi conferma il suo momento di forma, gol e giocate per i compagni, in attesa di nuove conferme nelle prossime partite.

Fonte: CdS