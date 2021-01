Gennaro Gattuso: “Non abbiamo ancora abbastanza “veleno” sotto porta”

Il Napoli inizia nel migliore dei modi il 2021 vincendo per 1-4 sul campo del Cagliari e torna al quarto posto scavalcando il Sassuolo. A fine gara le parole in conferenza stampa di mister Gennaro Gattuso. “Sono contento del risultato, vittoria meritata, ma dispiaciuto nel non aver sfruttato le palle gol che abbiamo creato. Siamo la squadra che tira più in porta e al tempo stesso concede di meno agli avversari, però la classifica non ci premia. Dobbiamo avere il “veleno” sotto porta per crescere ancora di più. Zielinski? Lui danza con il pallone, ha tutto per diventare un fuoriclasse, deve essere più cattivo sotto porta. Sulla rete subita dico che sembravano dei ragazzini che non volevano intervenire sul pallone. Se Piotr non avesse inventato quel gol ci saremmo dati tante martellate sui piedi. Per quanto riguarda Osimhen lui sa che ha sbagliato e quando tornerà in campo gli dirò quello che penso. Ho dato io l’autorizzazione al ragazzo di andare in Nigeria, perciò ci metto il faccione e mi assumo le responsabilità. Sulla multa ci penserà la società, lui si sa far voler bene e dovrà dare in futuro una mano alla squadra”.

Fonte: CdS