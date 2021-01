Gaetano Fontana, allenatore: “Il Napoli sta esprimendo un grande calcio, come squadra”

A “Marte Sport Live”, Gaetano Fontana, allenatore: “Lo stato di forma di Zielinski ti dà qualcosa in più. Alterna gli equilibri e può mutare aspetto tattico. Non dà neanche riferimenti. La squadra sta esprimendo un grande calcio. Ma nelle corde ha più variabili e varianti. Rappresenta una crescita ulteriore. Il movimento senza palla è molto importante. Così come anche la formazione fisica, Questa però, senza volontà, non conta molto”.

Fonte: Radio Marte