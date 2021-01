G. Di Marzio: “Zaccagni-Napoli, possibile operazione alla Rrahamani. Complicato l’affare Milik”

Nel corso della trasmissione di Sky Sport 2 “E’ sempre calciomercato, l’originale”, condotto da Alessandro Bonan, il giornalista Gianluca Di Marzio parla delle strategie del club azzurro. “Zaccagni? In queste ore si era parlato del Milan, società interessata al ragazzo, ma a noi non ci risulta. Il club maggiormente interessata è il Napoli che vorrebbe fare un’operazione stile Rrahamani. L’affare non è depositare il contratto già a Gennaio, ma di bloccarlo per acquistarlo a Giugno sui 8/9 milioni. Su Milik la questione è complicata. Atletico Madrid e Marsiglia arrivano al massimo a 8 milioni, mentre il Napoli ne chiede 15, uno strappo sarebbe sui 10 + bonus”.

La Redazione