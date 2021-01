Fabian Ruiz, un’annata da non sottovalutare, vediamo i suoi numeri

Fabian Ruiz, centrocampista azzurro sembra non rendere come gli anni precedenti, ma analizziamo un po’ di statistiche personali del giocatore.

Fabian Ruiz, arrivato il 5 luglio 2018 al Napoli, dal Real Betis, pagando la clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

Il centrocampista spagnolo arriva all’età di 22 anni a Napoli, e si inserisce bene negli schemi dell’allora mister del Napoli, Carlo Ancelotti.

Infatti nella sua prima stagione al Napoli quella 2018/2019, l’azzurro arriva ad ottenere queste statistiche; 27 presenze, 5 goal, 3 assist, 2 ammonizioni ed 1 espulsione, di cui 7 volte subentrato, 4 volte sostituito.

Delle 27 presenze 20 da titolare, 7 da subentrato, durante il campionato ha dovuto fare i conti con due infortuni; uno ad inizio della stagione, ed uno a marzo per influenza. Ha una sola assenza a febbraio per squalifica. Totalizzando così 1990′ minuti giocati in quella stagione di serie A, con il Napoli che a fine stagione ha una media punti di 1,96 punti per partita.

Con il Napoli che a fine anno arrivò secondo a 79 punti, con una media punti di 2,08 punti a partita.

Nella stagione attuale, 2020,/2021, il centrocampista azzurro, con mister Gattuso, ha totalizzato, 13 presenze, 1 goal, 1 assist.

Delle 13 presenze, 11 da titolare, 2 da sub entrato ed è stato sostituito 5 volte, e solo una volta è rimasto in panchina. Totalizzando così 965′ minuti giocati, ed una media punti di 1,92 punti per partita per il Napoli.

Con il Napoli che è al quarto posto con 28 punti (con una partita in meno), e con una media punti di 2,00 punti a partita.

Ecco come ha inciso nella partita Cagliari-Napoli, finita 1-4, nel primo goal va ad occupare lo spazio libero per lasciare spazio a Zielinski. Mentre nel secondo goal, si abbassa al di sotto della linea di Bakayoko e allargando il gioco su Di Lorenzo, fa partire l’azione del goal, pur essendo a supporto ed in marcatura su Joao Pedro fuori area.

Il valora attuale del giovane centrocampista spagnolo, sembra aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, con la scadenza del suo contratto che è prevista per il 30 giugno 2023.

A cura di Antonio Pisciotta