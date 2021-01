Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Il Napoli ha ricaricato le energie nervose”

A “Marte Sport Live”, Eugenio Albarella, preparatore atletico: “Osimhen? Purtroppo sono peccati di gioventù. Resto dell’idea che chi lo gestisce dovrebbe tutelarlo. Anche in queste debolezze di inesperienza. Altrimenti deve intervenire la società. La partita di ieri è la dimostrazione che la prestazione non è legata solo all’aspetto fisico. Andando a vedere però le statistiche, a livello quantitativo il Napoli ha percorso meno km persino della gara contro il Torino. Il Napoli ha ricaricato il parametro fondamentale, cioè la capacità di recuperare energie nervose. Forse contro il Torino la squadra era arrivata vuota all’appuntamento. La settimana di sosta è stata una manna dal cielo per ricaricare le batterie. Ci saranno ancora tante partite in una settimana. Ma il Napoli ha una rosa lunga e di qualità. Starà allo staff tecnico gestire il turnover“.

Fonte: Radio Marte