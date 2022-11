ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – G. Ferrandi (centr. Pomigliano femm.): “Obiettivi? Prima i punti salvezza. Il Ravenna ha nel gioco di squadra il punto di forza”

Il 2021 del Pomigliano femminile, inizia nel migliore dei modi, con il successo per 4-0 nel recupero contro il Perugia. Successo che consente alla compagine campana di essere saldamente prima in classifica in serie B. Ora testa alla sfida contro il Ravenna Women’s, in casa allo stadio “Ugo Gobbato”. Ilnapolionline.com ha intervistato la centrocampista Giulia Ferrandi.

Il 2021 è ricominciato con la vittoria nel recupero contro il Perugia. Oltre al risultato, quali altri aspetti positivi della sfida contro le umbre? “Era per noi importanti vincere la gara di recupero, per confermare il primo posto in classifica. Siamo partite forti, segnando un paio di gol, potevamo anche realizzare la terza marcatura già nella prima frazione, ma in sostanza è stata una buona prestazione la nostra. C’è la giusta soddisfazione ed ora ci prepariamo per la sfida contro il Ravenna Women”.

Nel vostro organico c’è un mix di elementi di esperienza e di molte giovani. Un giudizio sull’organico in generale. “Quest’anno la società ha allestito un’organico importante con calciatrici forti e ragazze giovani, ma con voglia di fare. Nella sfida contro il Perugia hanno giocato tra l’altro Iannotta che ha fatto un buon minutaggio, ma anche Lombardi che ci darà una grossa mano, così come tutte le ragazze per una stagione davvero interessante”.

A questo punto della stagione state incominciando ad accarezzare il sogno di andare in A oppure è ancora presto per pensarci? “Da qui alla fine del girone d’andata, c’è ancora una sfida, quella contro il Ravenna, più un’altra gara da recuperare. Senza contare tutto il girone di ritorno, è un campionato molto incerto, dove nessuna gara è scontata, perciò ci cominceremo a pensare quasi alla fine della stagione. Come si è sempre detto otteniamo i punti per conquistare la salvezza, quello che verrà di più sarà tanto di guadagnato”.

Sei soddisfatta del tuo rendimento con la maglia del Pomigliano femminile? “Il mio inizio di stagione non è stata dei più semplici, ho avuto diversi infortuni, ma ora sto cercando di ritrovare la migliore condizione. Per come sono fatta io, sono molto critica per quanto riguarda le prestazioni, posso dare di più, perciò mi auguro di crescere e accetto sempre le scelte del mister”.

Tra non molto ci sarà la sfida di Coppa Italia contro la Juventus di Rita Guarino. Come vi state preparando per una gara così intrigante? “Sarà una sfida dove non avremo nulla da perdere, come già ti dissi in un’intervista precedente. La Juventus è una grandissima squadra, con calciatrici davvero forti in campo internazionale ed hanno il pronostico dalla loro parte. Noi scenderemo in campo dando tutto noi stesse, cercando di fare bella figura ed uscire dal campo con l’onore delle armi”.

Infine domani sfida interna contro il Ravenna Women’s. Sei sorpresa dalla classifica della compagine romagnola? “Onestamente no, sono una squadra con un ottimo collettivo, che è il loro punto di forza, sarà una sfida molto interessante. Sappiamo che dovremo dare il massimo, perciò ci prepareremo a dovere per una partita dove vogliamo ottenere un buon risultato”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

