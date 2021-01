Due terzi dell’attacco a segno; ecco i voti de il Mattino per l’attacco!

L’attacco nella gara di Cagliari ha letteralmente eseguito un tiro al bersaglio verso la porta di Cragno; difatti due terzi dell’attacco sono andati a segno, ecco i voti de il Mattino per l’attacco:

7 LOZANO

Una partita di grande impatto: fa espellere Lykogiannis dopo averlo mandato in bambola, approfitta della sponda di Ceppitelli per andare a segno, manda un segnale preciso a tutti i suoi detrattori, spiegando che i 50 milioni non erano buttati. Settimo gol in Serie A, quello che chiude il match.

7 INSIGNE

Una prestazione di una qualità impressionante, Zappa impazzisce nel seguirlo e coprirlo. Va su e giù tra esterno ed interno della fascia mancina, mette il sigillo su rigore, ma in precedenza tante giocate di altissimo livello. Nel primo tempo è sempre nel vivo dell’azione e ha il sacro fuoco dall’inizio alla fine.

6 PETAGNA

Zampata che regala il pallone del vantaggio a Zielinski, non bellissimo da vedere ma riesce in ogni caso a farsi vedere spesso tra Walukiewicz e Ceppitelli. Non vede mai la porta, però: fa fatica a centrarla, nonostante la gamba e la forza. Di occasioni ne ha, in ogni caso. Comunque, sopperisce con l’impegno costante.