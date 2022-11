Daniel Martinez (ESPN) “A Bergamo potrebbero prendere esempio dalla professionalità di Gattuso e Lozano”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Daniel Martinez, giornalista di ESPN:”Lozano? Credo che ha pagato inizialmente l’adattamento, trovare una situazione. In un anno sono successe cose particolari. Si è dovuto adattare anche al cambio dell’allenatore. Lui è un professionista serio e Gattuso è stato molto intelligente. Non lo vedeva, diciamocelo chiaramente, poi quando ha capito che poteva recuperarlo, lo ha recuperato. Hanno fatto molto bene e complimenti per la professionalità. A Bergamo potrebbero prendere esempio. Scudetto? Sì, assolutamente. Questo campionato è apertissimo. C’è una lotta numerosa. È tutto ancora in discussione. Il Napoli ha una squadra forte, un allenatore forte. È tutto da giocarsela. Certamente non sarà facile e le variabili saranno tantissimi come il recupero di Osimhen, però vedendolo come un osservatore generale credo che il Napoli abbia le carte in regole per presentarsi alla fine e vedere come va. Dybala? Secondo me la stagione della Joya può ripartire. Ha dimostrato di essere un giocatore valido. Lo vedo come futuro capitano tra non più di due stagioni. Credo che si arriverà al rinnovo. Lo vedo giocare non ai suoi livelli. I gol sono carezze per l’animo, abbiamo visto come ha festeggiato quel gol che non era importante ai fini del risultato. Ha pagato carissimo il periodo Covid e ha pagato una serie di infortuni. Ancora gli manca per tornare per essere il vero Dybala, vedremo cosa accadrà”.

