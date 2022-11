Chiariello ( EditoNapoli): “Il Napoli per essere competitivo deve dare continuità, cominciando dalla vittoria di ieri”

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show” è intervenuto Umberto Chiariello per il suo EditoNapoli: “Indubbiamente la partita di Cagliari riapre il cuore alla speranza, ma non alle certezze. Ribadisco un concetto: una squadra per reputarsi tale deve essere affidabile e una squadra per essere affidabile necessità di continuità. Ieri il Napoli ha mostrato mentalità, cercando di vincere la partita. Si è visto un Napoli sveglio, non con encefalogramma piatto, che è stato penso la partita più brutta col Torino. Credo che ricorderemo il gol di Insigne col Torino come lo spartiacque della stagione. Se il Napoli riesce a dare continuità a Cagliari, ecco che ragioniamo di un Napoli competitivo. Oggi non abbiamo questa certezza. Certo è in linea con i suoi obiettivi. Se la società ha detto che l’obiettivo è la Champions e in Europa League. Il Napoli può fare qualcosa di più? Io dico di sì. È una qualità che è talmente elevata che secondo me l’Inter ad esempio non ha. C’è Brozovic, c’è Barella e poi? La Juventus infarcita di ali in mezzo al campo dov’è questa qualità? In Attacco senza Ronaldo e Morata c’è tanta confusione. La Juve è una squadra che rischia molto. Il Milan ha tutta questa qualità? Veramente Saelemaekers Calhanoglu etc sono paragonabili a Mertens, Osimhen, Zielinski? Chi in difesa è paragonabile a Maksimovic, Rhamani e Manolas e Koulibaly? Se il Napoli riesce a recuperare Fabian, il Napoli diventa una squadra importante. La speranza è quella di riprendere un percorso ricominciato ieri”.

