Centrocampo azzurro: Zielinski show, ma bene anche Baka e Fabian

Centrocampo a due, centrocampo a tre. Inutile nascondersi, l’enigma è tutto lì. Si aspetta di leggere la formazione per vedere cosa sceglierà Gattuso. Ma il tecnico pare abbia deciso, nonostante da più parti si “invochi” un modulo di sarriana memoria. In quel di Cagliari, in mediana, gli equilibri pare siano tornati. Con un “sottopunta” come Zielinski, strepitoso, ed un Fabian Ruiz e Bakayoko decisamente più a proprio agio rispetto alle ultime prove balbettanti. Le valutazioni del CdS:

Fabian Ruiz 6,5 È tornato il bambino prodigio e si è messo a danzare tra le linee, con una faccia e un calcio diversi.

Bakayoko 7 Fa quasi tutto lui, spingendo Fabian ad andare e prendendosi il cosiddetto lavoro sporco però poi trasformandolo in palloni puliti.

Zielinski 8 Ci sarà un motivo se tutti s’innamorano di lui: disegna un calcio incantevole, cattura con un’eleganza da «étoile». E con la doppietta trasforma la partita nel suo grande spettacolo dentro al weekend.