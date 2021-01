Cambi tardivi da parte di Gattuso; ecco i voti per la panchina del CDS!

Il CDS ha giudicato tutti i giocatori senza voto perchè è poco il tempo che loro hanno avuto per mostrare qualcosa di interessante. L’unico cambio degno di not che fa Gattuso è finlmente quello di inserire Rrahmani, che esordiva per la prima volta, ecco i giudizi del CDS:

Politano (32′ st) sv

Per poco, per niente, non festeggia.

Elmas (32′ st) sv

Piccole tracce di sé.

Lobotka (41′ st) sv

Per far rifiatare qualcuno.

Rrahmani (41′ st) sv

La prima volta non si scorda.

Ghoulam (41′ st) sv

Una boccata d’aria