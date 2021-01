Cagliari/Napoli: le valutazioni della difesa azzurra in Sardegna

Inizia bene il nuovo anno del Napoli in quel di Cagliari. Prova convincente degli azzurri, tanto da far dire, al tecnico avversario, Di Francesco, di essersi trovato al cospetto del miglior Napoli di stagione. Il Cds analizza la prestazione della difesa di Gattuso.

Ospina 6 Non deve seriamente mai intervenire, solo avvertire il fruscio di un pericolo lontanuccio e brividi per un pari inaspettato.

Di Lorenzo 7 Segnali di ripresa che si possono cogliere ad occhio nudo e la consistenza del passo pare persino diversa, incisiva e con assist.

Manolas 6 A un certo punto, perché un buono, vuole ravvivare una partita spenta, in controllo e in dominio. E per poco non ci riesce.

Maksimovic 6 Gli passa un pensiero per la testa: querelare Manolas per procurato pericolo… Poi sull’uno a uno perde Joao Pedro. Ci sta.

Mario Rui 6,5 Ha il senso della iniziativa e il coraggio di provarci, anche su palleggi complessi.