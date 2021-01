Buona difesa contro il Cagliari: ecco i voti per la difesa de il Mattino!

La difesa azzurra nella trasferta di Cagliari è stata poco impegnata, ma non èpossibile che al primo tiro in porta subiamo goal, su questo bisogna migliorare, ecco i voti per la difesa de il Mattino :

6 OSPINA

Quasi mai chiamato in causa, non può intervenire in occasione della rete di Joao Pedro, frutto di un rimpallo e comunque il tiro è imprendibile. Pulito nelle giocate palla a terra perché Gattuso non vuole il rinvio e inizia il gioco quasi sempre con il tocco del colombiano. Con inevitabile batticuore. Ingiustificato, a dir il vero.

7 DI LORENZO

Annulla Sottil, vincendo il duello alla grande, mostrando forza ed attenzione. Trovate le misure all’attaccante, inizia a spingere forte, fino ad azionare Zielinski per il gol del nuovo vantaggio azzurro. È sua la conclusione che porta al rigore. Cerca spesso il fondo per i cross e funziona l’asse sulla destra con Lozano.

6 MANOLAS

Mezza follia al 35’ che concede al Cholito Simeone una palla gol quasi perfetta. Che cosa gli sia passato per la testa, difficile a dirlo. Poi, tiene bene il centravanti e disputa un secondo tempo ordinato anche perché a parte il lampo in occasione del gol, il Cagliari nell’area degli azzurri non ci entra quasi mai.

6 MAKSIMOVIC

Non perfetto sul gol del pari di Joao Pedro. C’è, però, anche tanta sfortuna sul rimpallo anche se quando si gioca a sportellate è il caso di mostrare di più i muscoli. E in ogni caso il rinvio lascia a desiderare. Un’unica amnesia, però. Per il resto, gara molto ordinata, pulita. E con un altissimo livello di attenzione.

6.5 MARIO RUI

Brutta sbavatura in apertura, quando Joao Pedro lo aggredisce e lui va quasi in bambola. Ma poi si raddrizza e anche velocemente, ritrovando una mentalità vincente. Tanti interscambi con Insigne, bella quantità anche di cross. Zappa va spesso in tilt con le sue sovrapposizioni.