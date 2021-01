Avversario Napoli – L’Empoli sbanca il campo del Cosenza e sale al primo posto

Mercoledì 13 Gennaio alle ore 17,45 il Napoli affronterà agli ottavi di Coppa Italia l’Empoli, squadra di serie B e i toscani oggi vincono sul campo del Cosenza con il punteggio di 0-2. Una rete per tempo per i ragazzi di Dionsi: Olivieri su calcio di rigore e nel finale di gara con Mancuso. Nel complesso meglio i calabresi che colgono due traverse, mentre l’Empoli non ha giocato la miglior gara stagionale, ma ha vinto grazie al cinismo.

COSENZA (3-4-1-2) : Falcone; Tiritiello, Idda, Legittimo; Bouah (55′ Carretta) , Petrucci (59′ Sciaudone), Kone (75′ Ba) Vera ; Bahlouli (46′ Sueva) ; Sacko, Gliozzi (75′ Petre)

A Disp: Matosevic, Saracco, Ingrosso, Bruccini, Borrelli.

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

EMPOLI (4-3-1-2) : Brignoli; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi; Ricci (85′ Zurkoski), Stulac (73′ Damiani), Haas; Bajrami (85′ Mancuso); Matos (73′ Moreo) Olivieri (59′ La Mantia).

A Disp: Furlan, Terzic, Mancuso ,Zappella, Pirrello, Viti, Nikolaou, Cambiaso.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Marcatori: 45′ Olivieri rig., 87′ Mancuso

ARBITRO: Sig. Massa di Imperia. Assistenti: Lombardi/Dei Giudici.

Ammoniti: 21′ Haas (E), 44′ Tiritiello (C), 51′ Vera (C), 68′ Romagnoli (E), 77′ Sciaudone (C),