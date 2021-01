Arek Milik, novello Figaro: tutte lo vogliano, tutte lo cercano, da svincolato

Vanno a caccia dell’ affare. Un po’ tutte le big hanno gli occhi puntati su Milik. All’ estero come in Italia. Ma tutte vorrebbero trattare esclusivamente con il calciatore, a giugno. Insomma, si aspetta che sia svincolato. In serie A, alla Juventus che monitora la situazione da un po’, si è aggiunta l’Inter. Milik è il primo obiettivo degli svincolati sulla lista di Beppe Marotta, ma, come detto, la concorrenza in quel caso sarebbe notevole. La Vecchia Signora già l’estate scorsa aveva provato a portare il polacco a Torino che, come noto, da sempre gradisce la destinazione. Ora tutto dipende da cosa deciderà l’ex Ajax in questa finestra di mercato e se ci sarà un club in grado di mettere sul tavolo l’offerta giusta che spinga il Napoli a dire sì. Lo riporta Tuttosport.