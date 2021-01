APPROFONDIMENTO – A. Sacco: “A Cagliari un Napoli quasi perfetto. Manca il “veleno” sulla coda”

Il Napoli riparte alla grande nel 2021 con il successo per 1-4 sul campo del Cagliari, ritrovando in novanta minuti gioco e gol al tempo stesso. Quasi perfetta la squadra azzurra, sin dal primo secondo c’era uno spirito diverso, quasi a dimostrare che le ultime due prestazioni prima della sosta natalizia, fossero dettate da una stanchezza psico-fisica. Eppure mister Gattuso ha parlato di poco “veleno” in zona gol, soprattutto nel primo tempo, aspetto che manca ancora ai suoi ragazzi e certamente si lavorerà anche su questo per rendere il Napoli una macchina da primi posti. Il campionato dei partenopei è positivo, anche se certi alti e bassi vanno perfezionati, ma la sensazione è che i margini di crescita sono evidenti. Sale in cattedra Zielinski, gioiello grezzo che si sta affinando, ma è il collettivo che in terra sarda ha funzionato. Mercoledì sfida interna contro lo Spezia, qui ci vorrà la classica prova di maturità per restare in zona Champions e non avere più veleno sulla coda.

A cura di Alessandro Sacco