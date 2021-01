Antonio Corbo, giornalista: “Modulo 4-2-3-1? Ieri il Napoli ha funzionato molto bene”

A “Marte Sport Live”, Antonio Corbo, giornalista: “Modulo 4-2-3-1 ormai sdoganato? Ieri il Napoli ha funzionato molto bene. Contro un avversario particolarmente debole. Il Napoli mi ha molto soddisfatto nella fase difensiva. In fase offensiva c’è stato qualche errore. Gattuso vorrebbe più veleno. Ma questi discorsi li fanno tutti gli allenatori. Il gol che ieri il Napoli ha subito da avversari impalpabili mi ha molto allarmato. Così come mi ha allarmato Maksimovic. Ho visto bene Di Lorenzo, Manolas e Mario Rui. Questo modulo, un tantino sbilanciato, può essere il motivo di qualche incertezza difensiva. Però fare altre critiche, dopo la gara di ieri, mi sembra inopportuno. La Juventus è un caso a parte. Se toglie Ronaldo e mette un giocatore di livello medio-alto, ha gli stessi problemi del Napoli. Al momento il Napoli ha Petagna in attacco. Che non sembra ancora un giocatore di altissimo livello in Serie A. Zielinski ieri è stato bravissimo. Napoli di Gattuso pronto per vincere? La squadra è discontinua. Se elimina questo problema. E trova prestazioni costanti, può farcela. Altrimenti diventa una squadra da 5° o 6° posto. Meglio Leao oppure Osimhen? Non sono comparabili oggi. Leao ha fatto un gol straordinario ieri. Osimhen è il grande assente del momento. La dobbiamo rifare in un altro momento del campionato questa domanda. Prometto la risposta a maggio. Mi è sembrato strano che ci si attivasse tanto per smentire la multa nei confronti di Osimhen. Quando, invece, bisognava ribadire severità“.

Fonte: Radio Marte