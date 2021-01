Victor Osimhen: lunedì il nuovo tampone

Il Napoli spera che Victor Osimhen possa risultare negativo il più velocemente possibile. Per la ripresa del lavoro atletico a Castel Volturno. Per procedere ad ulteriori controlli dello staff medico azzurro. Sulle sue condizioni fisiche. In seguito alla lussazione alla spalla subita in nazionale. Che gli ha comportato successivi problemi al braccio destro. Se dovesse arrivare la negatività dal tampone, potrebbe ancora essere disponibile per il match di Supercoppa. In programma il 20 gennaio, contro la Juventus. Questo nuovo impedimento complica il piano di rientro. Ed allontana il ritorno in campo. Che rischia di slittare a fine mese. Pertanto, oltre la finale di Supercoppa. Brutte notizie, dunque. Per lui e per il Napoli. Giunte a Capodanno. Con la positività al tampone. Al quale è stato sottoposto il 31 dicembre. Giorno del rientro a Napoli.

Fonte: Il Mattino