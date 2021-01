SKY – Rino Gattuso: lode a Zielinski e…brodo ad Osimhen!

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, a fine gara interviene per commentare Cagliari/Napoli ai microfoni Sky: “Da calciatore me li sognavo i gol alla Zielinski! Lui danza sulla palla, è un calciatore completo, ha tutti i numeri e le qualità per diventare un grandissimo. Io sto abbastanza bene, in giro c’è di peggio e andiamo avanti! A Zielinski manca un po’ di cattiveria negli ultimi venti metri, ma non solo a lui! Creiamo dieci palle gol a partita, ma sotto porta ci manca il veleno, sembriamo ragazzini che temono di metterci il piede! Osimhen? Deve bollire nel suo brodo, era quello che mi diceva Lippi quando sbagliavo. Sa di aver commesso un errore, ha chiesto scusa, noi lo aspettiamo, certo, poi la società deciderà in merito. Io gli ho dato l’autorizzazione ad andare in Nigeria, quindi ho sbagliato anche io. Quando lo vedrò, gli parlerò senz’altro…”