SKY – Di Francesco: “Svantaggio ed espulsione quasi in contemporanea…”

Ai microfoni Sky, a fine gara, interviene il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco: “Grande qualità, grandi palleggiatori e un uomo in più hanno hanno dato al Napoli un grande vantaggio. Noi nel promo tempo potevamo fare meglio, nel secondo avevamo ripreso il ritmo, ma ritrovarci quasi contemporaneamente, di nuovo in svantaggio ed in inferiorità numerica, non ci ha di certo aiutato. Sapevano che non sarebbe stato facile, quindi prendiamo atto della sconfitta, anche se devo dire che gli ultimi risultati mi preoccupano. Ci occorre più determinazione, soprattutto in alcune fasi del gioco”