SERIE A – Juventus-Udinese 4-1, inizio di 2021 con il poker per Pirlo, male De Paul

All’Allianz Stadium la Juventus cerca un pronto riscatto nella prima partita del 2021, dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina contro l’Udinese di Gotti. I friulani vanno in gol con De Paul, ma il VAR annulla la rete per il mani dell’argentino ad inizio azione. I bianconeri, scampato il pericolo, fanno fatica a costruire, ma poi sbloccano il match. Errore di De Paul, Ramsey serve Cristiano Ronaldo che con un tiro a giro supera Musso. Ad inizio ripresa arriva la seconda rete, lancio di Cr7 e Chiesa con un diagonale supera il portiere ospite. Arriva dopo due minuti la terza rete della Juventus di Ramsey ma il VAR annulla il gol per il mani del gallese. Il gol arriva con Cristiano Ronaldo che batte Musso, anche in questo caso errore di De Paul. L’Udinese è anche sfortunata coglie due legni, con Larsen di testa. Il gol arriva con Cristiano Ronaldo che batte Musso, anche in questo caso errore di De Paul. Un’altra traversa è di Zeegelar che nel recupero accorcia le distanze, male Szeszny, ma all’ultimo secondo arriva il poker dei bianconeri con Dybala. La Juventus ora si preparerà alla sfida di San Siro contro il Milan per cercare di rientrare nel discorso scudetto, male l’Udinese in difesa.

JUVENTUS-UDINESE 4-1 LIVE

31′, 69′ Cristiano Ronaldo (J), 49′ Chiesa (J), 90′ Zeegelaar (U). 93′ Dybala (J)



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci (83′ Chiellini), Alex Sandro (83′ Frabotta); Chiesa (74′ Bernardeschi), Bentancur, McKennie (65′ Arthur), Ramsey (74′ Kulusevski); Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo



UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, De Maio (64′ Molina), Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace (81′ Makengo), Pereyra (74′ Mandragora), Zeegelaar; Pussetto (46′ Forestieri), Lasagna (74′ Nestorovski). All. Gotti

Ammoniti: Chiesa, McKennie, De Ligt

A cura di Alessandro Sacco